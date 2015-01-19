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В Госдуме объяснили, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей
Сегодня, 11:34
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В Госдуме объяснили, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей

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По словам депутата, доля потребления алкоголя, в том числе среди подростков, не уменьшается.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Хамзаева, доля потребления алкоголя, в том числе среди подростков, не уменьшается. Он также сослался на статистику о преступлениям, совершенным в нетрезвом виде, которая "оставляет желать лучшего".

Депутат выступил с инициативой ввести в стране административную ответственность для родителей, чьи дети пьют спиртное. Хамзаев подчеркнул, что любой родитель должен отвечать за своего ребенка.

Ранее синоптик Ильин заявил о дождливой погоде в Москве и Подмосковье.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, госдума россии, дети, султан хамзаев, штраф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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