В Госдуме объяснили, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей

По словам депутата, доля потребления алкоголя, в том числе среди подростков, не уменьшается.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Хамзаева, доля потребления алкоголя, в том числе среди подростков, не уменьшается. Он также сослался на статистику о преступлениям, совершенным в нетрезвом виде, которая "оставляет желать лучшего".

Депутат выступил с инициативой ввести в стране административную ответственность для родителей, чьи дети пьют спиртное. Хамзаев подчеркнул, что любой родитель должен отвечать за своего ребенка.

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Фото: Piter.tv