Синоптик Ильин заявил о дождливой погоде в Москве и Подмосковье

По его словам, дожди накроют регион в начале и конце недели.

Синоптик Александр Ильин заявил о дождливой погоде в Москве и Подмосковье на неделе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, пришедший в минувшее воскресенье южный циклон уже начал поливать столицу и область сильными дождями. Синоптик отметил, что такая погода сохранится до вторника, а затем наступит похолодание. При этом Ильин отметил, что до выходных не стоит ожидать дождливой погоды. Он также назвал следующее воскресенье днем, когда польют самые сильные дожди.

Ранее автоюрист Славнов выступил за проверку ОСАГО дорожными камерами.

Фото: Piter.tv