В Петербурге объявили о закрытии рейв клуба Blank

Популярное пространство электронной музыки прекратит работу в июне после 8 лет.

В Санкт-Петербурге продолжается тенденция закрытия заведений, и одним из последних примеров стал рейв-клуб "Blank". Пространство, расположенное в здании бывшего машиностроительного завода "Арсенал" на Арсенальной набережной, прекратит работу в июне 2026 года.

О завершении деятельности команда клуба сообщила 12 апреля через официальный канал. Прощальные мероприятия запланированы на 12 и 13 июня, когда площадка в последний раз примет гостей.

Клуб открылся 17 февраля 2018 года и за годы работы стал заметной частью городской электронной сцены. Представители проекта отметили, что за 8 лет существования пространство прошло значительный путь и стремилось стать местом, где посетители могли свободно выражать себя и знакомиться с актуальной музыкой.

В заявлении команды говорится, что закрытие связано с естественным завершением жизненного цикла проекта. Также подчеркивается, что в развитие площадки были вложены значительные усилия, а сам проект воспринимается как важная часть культурной среды города.

В качестве финального жеста организаторы открыли продажу билетов на прощальные события по минимальной стоимости, включая специальную категорию для постоянных посетителей. Закрытие клуба происходит на фоне более широкой динамики в сфере городского бизнеса. По данным отраслевых наблюдений, за период с марта 2025 по март 2026 года количество ресторанов в Петербурге сократилось на 6% и составляет около 1700 заведений. Число точек быстрого питания осталось стабильным на уровне 3600, тогда как количество столовых уменьшилось на 2% и достигло примерно 800.

