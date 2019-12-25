Все трое задержаны.

Агрессоры, избившие мужчину возле клуба на Пятилеток, пришли в полицию с повинной. Об этом рассказали в региональном МВД.

Напомним, в больницу со следами побоев был госпитализирован 33-летний мужчина. Было установлено, что 17 ноября в семь утра у входа в клуб, расположенного в доме 8 корпус 1 по проспекту Пятилеток, потерпевший был избит неизвестными.

Было возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Также по данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

В ходе расследования была установлена причастность к совершению данного преступления троих местных жителей 27-30 лет, которые пришли в полицию с повинной. Все трое задержаны.

Фото: Piter.tv