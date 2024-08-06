В Петро-Славянке начнут строить крупный логистический комплекс за 2,5 млрд рублей

В Петро-Славянке стартует строительство складского комплекса стоимостью 2,5 млрд руб., сообщает "Деловой Петербург". Разрешение на возведение объекта получило ООО "ЭСТЭРА-Инвест".
Проект предусматривает строительство трёх корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м на участке 6,4 га на Софийской улице. Земельный участок компания приобрела в 2022 году.
Единственным владельцем "ЭСТЭРА-Инвест" является предприниматель Эмиль Гурбанов, также владеющий компанией "Продторг" — поставщиком продуктов питания, работающим на Калининской плодоовощной базе.
Ранее сообщалось, что на улице Возрождения построят культурно-досуговый центр.
Фото: freepik.com (aleksandarlittlewolf)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все