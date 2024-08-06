  1. Главная
В Петро-Славянке начнут строить крупный логистический комплекс за 2,5 млрд рублей
Сегодня, 19:26
На Софийской улице возведут три корпуса складов общей площадью 34 тыс. кв. м.

В Петро-Славянке стартует строительство складского комплекса стоимостью 2,5 млрд руб., сообщает "Деловой Петербург". Разрешение на возведение объекта получило ООО "ЭСТЭРА-Инвест".

Проект предусматривает строительство трёх корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м на участке 6,4 га на Софийской улице. Земельный участок компания приобрела в 2022 году.

Единственным владельцем "ЭСТЭРА-Инвест" является предприниматель Эмиль Гурбанов, также владеющий компанией "Продторг" — поставщиком продуктов питания, работающим на Калининской плодоовощной базе.

Ранее сообщалось, что на улице Возрождения построят культурно-досуговый центр.

Фото: freepik.com (aleksandarlittlewolf)

Теги: логистический комплекс, петро-славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

