В Петро-Славянке начнут строить крупный логистический комплекс за 2,5 млрд рублей

На Софийской улице возведут три корпуса складов общей площадью 34 тыс. кв. м.

В Петро-Славянке стартует строительство складского комплекса стоимостью 2,5 млрд руб., сообщает "Деловой Петербург". Разрешение на возведение объекта получило ООО "ЭСТЭРА-Инвест". Проект предусматривает строительство трёх корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м на участке 6,4 га на Софийской улице. Земельный участок компания приобрела в 2022 году. Единственным владельцем "ЭСТЭРА-Инвест" является предприниматель Эмиль Гурбанов, также владеющий компанией "Продторг" — поставщиком продуктов питания, работающим на Калининской плодоовощной базе. Ранее сообщалось, что на улице Возрождения построят культурно-досуговый центр. Фото: freepik.com (aleksandarlittlewolf)