На улице Возрождения построят культурно-досуговый центр

В Петербурге на улице Возрождения, 34 планируется строительство нового культурно-досугового центра. Архитектурный облик здания уже согласован городскими властями, рассказал портал "Строительный Петербург".
Согласно проекту, в центре разместятся творческие мастерские, фотостудия, выставочное пространство и студия йоги. На первом этаже оборудуют коворкинг-зону.
Для посетителей предусмотрены:
– парковочные места
– велопарковки
– озелененная территория
Проект разработан компанией "КОНТРФОРС" по заказу ООО "Элита".
