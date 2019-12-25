  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Возрождения построят культурно-досуговый центр
Сегодня, 16:29
70
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На улице Возрождения построят культурно-досуговый центр

0 0

Согласно проекту, в центре разместятся творческие мастерские, фотостудия, выставочное пространство и студия йоги.

В Петербурге на улице Возрождения, 34 планируется строительство нового культурно-досугового центра. Архитектурный облик здания уже согласован городскими властями, рассказал портал "Строительный Петербург"

Согласно проекту, в центре разместятся творческие мастерские, фотостудия, выставочное пространство и студия йоги. На первом этаже оборудуют коворкинг-зону.

Для посетителей предусмотрены:

– парковочные места

– велопарковки

– озелененная территория

Проект разработан компанией "КОНТРФОРС" по заказу ООО "Элита". 

Новый спортцентр появится на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, улица возрождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии