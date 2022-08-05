Новый спортцентр появится на Васильевском острове

В центре планируют разместить корт для падел-тенниса и сквоша, тренажёрные и спортивные залы, помещения для инструкторов и зоны отдыха.

В Василеостровском районе одобрен проект спортивного центра, который построят на Малом проспекте В.О., рядом с домом 68. По информации портала "Строительный Петербург", проект здания разработан по заказу компании "Глобал Фитнес".

В центре планируют разместить корт для падел-тенниса и сквоша, тренажёрные и спортивные залы, помещения для инструкторов и зоны отдыха. Внешний облик здания будет современным — в отделке фасадов используют светлый архитектурный бетон, а торцы украсят геометрическим орнаментом с эффектом светотени.

Помимо строительства самого здания, на прилегающей территории появятся пешеходные дорожки, зелёные зоны, проезд и парковка для посетителей.

Также на Васильевском острове построят жилой квартал с детским садом и врачебным кабинетом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре