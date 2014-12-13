В поселке Петро-Славянка по улице Коммунаров закрывается движение

Проезд закроют 7 июня.

В Колпинском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта в поселке Петро-Славянка по улице Коммунаров у пересечения с Советским проспектом, по Славянской улице у пересечения с Советским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют 7 июня. Движение будет восстановлено 12 июня.

Объезд: Советский проспект, Клубная улица, 1-й проезд, улица Труда, улица Первого Мая, Смоленская улица, улица Коммунаров. Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что до 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere