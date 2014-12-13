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До 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева
Сегодня, 12:45
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До 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева

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Проезд заблокируют 7 июня.

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 7 по 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи.

Объезд: проспект Луначарского, проспект Художников, проспект Просвещения, проспект Культуры, улица Кустодиева, Придорожная аллея, Сиреневый бульвар.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали обращать внимание на дорожные знаки и табло  с новой информацией. 

Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" автомобиль задавил водителя во время ремонта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрывается движение транспорта, транспорт, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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