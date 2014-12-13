До 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 7 по 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи.
Объезд: проспект Луначарского, проспект Художников, проспект Просвещения, проспект Культуры, улица Кустодиева, Придорожная аллея, Сиреневый бульвар.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей призвали обращать внимание на дорожные знаки и табло с новой информацией.
Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" автомобиль задавил водителя во время ремонта.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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