До 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева

Проезд заблокируют 7 июня.

В Выборгском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 7 по 9 июня закрывается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи.

Объезд: проспект Луначарского, проспект Художников, проспект Просвещения, проспект Культуры, улица Кустодиева, Придорожная аллея, Сиреневый бульвар. Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали обращать внимание на дорожные знаки и табло с новой информацией.

Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" автомобиль задавил водителя во время ремонта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ