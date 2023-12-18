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На трассе "Сортавала" автомобиль задавил водителя во время ремонта
Сегодня, 11:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Сортавала" автомобиль задавил водителя во время ремонта

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От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая во Всеволожском районе со смертельным исходом. Как сообщили в МВД, автомобиль переехал мужчину во время ремонтных работ.

Вечером 4 июня на 9 км автодороги "Сортавала" на парковочной территории АЗС на 52-летнего водителя при производстве ремонтных работ по неустановленной причине наехал его автомобиль "Ивеко".

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Накануне Hyundai Solaris на Белышева сбил выехавшего на роликах 5-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: ивеко, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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