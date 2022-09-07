Hyundai Solaris на Белышева сбил выехавшего на роликах 5-летнего мальчика

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Полиция Невского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП в котором пострадал 5-летний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 июня у дома 8 по улице Белышева 51-летний автомобилист, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Коллонтай в направлении улицы Подвойского, вне зоны пешеходного перехода наехал на выехавшего на роликах 5-летнего мальчика, находившегося в сопровождении родителей.

Ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Ранее ещё один Hyundai сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на Малой Десятинной.

Фото: unsplash