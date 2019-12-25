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Неизвестные обстреляли квартиру многоэтажки на улице Белышева
Сегодня, 8:59
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Неизвестные обстреляли квартиру многоэтажки на улице Белышева

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга неизвестные обстреляли квартиру на 15-м этаже. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне вечером в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая живет в доме на углу улиц Белышева и Подвойского. По словам заявительницы, она обнаружила признаки того, что кто-то стрелял по окнам ее жилища из пневматического оружия. Эта информация подтверждена правоохранителями. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Гагарина стрелок повредил остекление лоджии одной из квартир. 

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба, улица белышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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