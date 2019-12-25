Неизвестные обстреляли квартиру многоэтажки на улице Белышева

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга неизвестные обстреляли квартиру на 15-м этаже.

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне вечером в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая живет в доме на углу улиц Белышева и Подвойского. По словам заявительницы, она обнаружила признаки того, что кто-то стрелял по окнам ее жилища из пневматического оружия. Эта информация подтверждена правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Гагарина стрелок повредил остекление лоджии одной из квартир.

Фото: Piter.TV