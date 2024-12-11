На проспекте Гагарина стрелок повредил остекление лоджии одной из квартир

Его разыскивают полицейские.

В Московском районе Петербурга ищут мужчину, стрелявшего по окнам на проспекте Гагарина.

Утром 20 января от представителя ТСЖ поступило сообщение о том, что в доме 63 по проспекту Юрия Гагарина разбиты плафоны на лестничной площадке, а также повреждено стекло балкона одной из квартир.

Было установлено, что с общего балкона 15-16 этажа этого же дома неизвестный стрелял из пневматического оружия. В результате чего было повреждено остекление лоджии одной из квартир данного дома и плафоны на лестничной площадке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге разоблачили ресторан с консуматоршами для "развода" клиентов.

Фото: Piter.tv