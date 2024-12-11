Петербурженка лишилась Hyundai Solaris за повторное пьяное вождение

Автомобиль обращен в собственность государства.

У петербурженки, повторно севшей за руль в пьяном состоянии, конфисковали автомобиль. Об этом рассказала прокуратура Кронштадтского района.

В суде установлено, что ночью 5 ноября 2024 года обвиняемая Лилия М. управляла автомобилем Hyundai Solaris. Она была остановлена сотрудниками ДПС у дома 27 по Флотской улице в Кронштадте. После медицинского освидетельствования женщина была отстранена от дальнейшего управления транспортным средством, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2023 года она уже привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд вынес обвинительный приговор, назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ с запретом деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Автомобиль Hyundai Solaris обращен в собственность государства.

Ранее жительницу Курортного района лишили авто за пьяное вождение.

Фото: unsplash (Sahej Brar)