Жительницу Курортного района лишили авто за пьяное вождение

В качестве наказания ей также назначили 200 часов общественных работ.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы, которая ранее была уличена в нетрезвом вождении транспортного средства, – сообщили в пресс-службе петербургского надзорного ведомства.

В суде установлено, что обвиняемая, будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 6 сентября 2024 года, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем "Nissan Almera" по улицам Сестрорецка, вплоть до остановки сотрудниками Госавтоинспекции у д. 2 по пл. Свободы. Прокуратура Санкт-Петербурга

Судом обвиняемой было назначено наказание в виде обязательных общественных работ на срок 200 часов, а также лишение права управлять транспортом сроком до сентября 2026 года. Кроме того в суде решили изъять автомобиль женщины в пользу государственной собственности .

Ранее сообщалось, что на Северном проспекте водитель "Форда" наехал на пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Piter.TV