Нетрезвого водителя без прав будут судить в Петербурге
Сегодня, 16:48
Его поймали на Шафировском проспекте сотрудники Госавтоинспекции.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Кемеровской области, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в сентябре фигурант, ранее лишенный права управления авто за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, вновь сел за руль машины. Его поймали на Шафировском проспекте сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские начали сомневаться в трезвости мужчины, из-за чего он был отправлен на ту же процедуру. Водитель снова ответил отказом. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что иностранку ждет выдворение из РФ за пьяный дебош в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

