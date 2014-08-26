Нетрезвого водителя без прав будут судить в Петербурге

Его поймали на Шафировском проспекте сотрудники Госавтоинспекции.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Кемеровской области, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в сентябре фигурант, ранее лишенный права управления авто за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, вновь сел за руль машины. Его поймали на Шафировском проспекте сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские начали сомневаться в трезвости мужчины, из-за чего он был отправлен на ту же процедуру. Водитель снова ответил отказом.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что иностранку ждет выдворение из РФ за пьяный дебош в Пулково.

Фото: Piter.TV