В Новосибирске машина вспыхнула во время движения

Hyundai Solaris работал на газе.

На территории российского города Новосибирска прямо во время движения вспыхнул автомобиль Hyundai Solaris. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. В экстренных службах уточнили, что транспортное средство работало на газе. По социальным сетям во вторник, 20 мая, распространились видеокадры, сделанные при помощи камеры, установленной на домофоне входной двери одного из подъездов многоэтажного жилого здания. В кадр попала горящая машина. Известно, что воспламенение произошло во дворе. Огнеборцы отметили, что сотрудники МЧС потушили горящий легковой автомобиль на газобаллонном оборудовании за шесть минут. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель с ожогами направлен на амбулаторное лечение. пресс-служба МЧС по Новосибирской области

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости