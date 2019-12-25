С 13 июня закрывается движение в Колпинском и Кронштадтском районах

Закрывается движение в посёлке Петро-Славянка и в Кронштадте.

С 13 по 29 июня закрывается движение в посёлке Петро-Славянка. Проезд заблокируют на Советском проспекте от улицы Труда до Огородной улицы. Там будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: улица Труда - Луговая улица - Огородная улица. Пресс-служба ГАТИ

В Кронштадтском районе ограничат движение по Цитадельскому шоссе. Речь идет об участке от улицы Литке до улицы Гидростроителей. Кроме того, ограничат проезд по улице Гидростроителей от Цитадельского шоссе до КАД. Ограничения будут действовать с 13 июня до 15 августа.

Ранее мы писали, что с 14 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ