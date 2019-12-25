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С 14 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта 
Сегодня, 11:51
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С 14 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта 

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Речь идет об участке от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы.

В Московском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. С 14 по 15 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта. Речь идет об участке от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы. Об  этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Объезд: Варшавская улица, Бассейная улица, Кузнецовская улица, Кубинская улица, Благодатная улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июня закрывается движение транспорта по 18-й линии В.О.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere

Теги: гати, закрывается движение, новоизмайловский проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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