С 14 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта 

Речь идет об участке от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы.

В Московском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. С 14 по 15 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта. Речь идет об участке от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Варшавская улица, Бассейная улица, Кузнецовская улица, Кубинская улица, Благодатная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июня закрывается движение транспорта по 18-й линии В.О.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere