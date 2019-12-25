С 13 июня закрывается движение транспорта по 18-й линии В.О.

С 13 по 30 июня в связи с производством работ по строительству водопроводной сети закрывается движение транспорта по Биржевой линии.

На Васильевском острове закрывается движение транспорта по 18-й линии В.О. Речь идет об участке от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Василеостровском районе будут проводиться работы по реконструкции газопровода. Проезд будет закрыт с 13 по 14 июня.

Объезд: набережная Лейтенанта Шмидта, 16-17-я линии В.О., Большой проспект В.О., 18-19-я линии В.О., 22-23-я линии В.О. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, с 13 по 30 июня в связи с производством работ по строительству водопроводной сети закрывается движение транспорта по Биржевой линии. Речь идет об участке в направлении от Биржевого переулка к площади Академика Сахарова.

Объезд: набережная Макарова, Тифлисская улица. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv