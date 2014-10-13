В Петербурге завершена реконструкция Трамвайного парка №7

Инфраструктура депо была переоборудована под эксплуатацию новых трамваев.

В Невском районе Петербурга реконструировали Трамвайный парк №7, которому почти 100 лет. Он построен в 1931 году, рассказали в Смольном 28 ноября.

Работы стартовали в 2022 году. Инфраструктура депо была переоборудована под эксплуатацию новых трамваев, требующих техническое обслуживание по современным стандартам. В парке сконцентрирован подвижной состав производства "ПК Транспортные системы" последних лет поставки, вагоны "Богатыри", "Витязи" и "Невский" собираются "Невским заводом электрического транспорта".

Парк получил новое подъемно-транспортное и моечное оборудование, смонтирована первая в Северной столице жесткая отводная контактная сеть с системой доступа к оборудованию на крыше вагона.

Эта разработка отечественных инженеров существенно повысила безопасность обслуживания подвижного состава. Теперь попасть на крышу трамвая для производства работ при подключенной контактной сети невозможно – проход блокируется автоматически. Пресс-служба Смольного

Сегодня Трампарк №7 обслуживает девять маршрутов в трех районах – в Центральном, Невском и Красногвардейском. Общая протяженность маршрутной сети составляет около 120 километров.

Ранее на Piter.TV: повышенные посадочные площадки для трамваев создадут на Бухарестской улице.

Фото: пресс-служба Смольного