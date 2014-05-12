Повышенные посадочные площадки для трамваев создадут на Бухарестской улице

Пенсионеры, молодые матери с детскими колясками и люди с инвалидностью выразили жалобы на трудности при пересадке в трамвай.

Модернизация трамвайной инфраструктуры скоро начнётся в Фрунзенском районе Петербурга. В ближайшее время на Бухарестской улице появятся удобные приподнятые платформы для посадки в вагоны трамвая. Информация поступила от депутата Законодательного Собрания Андрея Рябоконя, прокомментировавшего решение Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Необходимость обустройства платформ возникла после обращений граждан, полученных депутатом во время личного приема в общественном центре округа. Пенсионеры, молодые матери с детскими колясками и люди с инвалидностью выразили жалобы на трудности при пересадке в трамвай, связанные с низким уровнем пешеходной зоны и высоким бортиком, затрудняющим доступ внутрь вагона.

Проект предусматривает строительство удобных остановочных пунктов в рамках целевой программы ремонта трамвайных линий на 2026–2027 гг. Работы охватят три участка улицы: от Альпийского переулка до улицы Димитрова, от улицы Турку до проспекта Славы и от улицы Салова до улицы Турку.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе отремонтировали проспект Стачек.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей