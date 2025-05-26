В результате происшествия никто не пострадал.

В Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 26 мая в аэропорту города Киренска. Самолет Ан-24 следовал по маршруту из Иркутска. У воздушного судна сложилась передняя стойка шасси. В результате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате происшествия никто не пострадал. Высняются причины схода Ан-25 за пределы полосы. Пассажиры эвакуированы.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области вертолет потерпел крушение.

Видео: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура