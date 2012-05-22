На территории "Охта-парка" проходит стратегическая сессия по развитию туризма Ленобласти

Обсуждение организовано в рамках приоритетной программы "Туризм-47".

В четверг, 6 июля, в деревне Мистолово Всеволожского района на территории курорта "Охта-парк" началась стратегическая сессия по развитию инфраструктуры туризма Ленобласти. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Обсуждение организовано в рамках приоритетной программы "Туризм-47". На мероприятии выступают заместители председателя правительства 47-ого региона Дмитрий Ялов и Владимир Цой, представители индустрии гостеприимства, муниципалитетов и Агентства экономического развития.

Собравшиеся обсудят первый этап стратегии развития туристкой инфраструктуры и возможности её реализации. Кроме того, предприниматели в туристической отрасли представят собственные проекты и обсудят текущие тенденции развития туризма, объединившись в рабочие группы.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко (архив)