Губернатор Ленобласти посетил молодёжный коворкинг-центр в Новоселье

По словам Александра Дрозденко, в экстренных ситуациях пространство также может быть использовано как укрытие для населения.

В среду, 5 июля, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко осмотрел коворкинг-центр для молодёжи в посёлке Новоселье в ходе рабочей поездки в Ломоносовский район. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Центр работает на базе Молодёжного культурно-досугового комплекса. Он разделён на функциональные пространства, в том числе, внутри находятся кухня, лекторий, зал с компьютерами, переговорные и актовый зал.

По словам главы Ленобласти, в экстренных ситуациях пространство также может быть использовано как укрытие для населения, поскольку оно находится под землёй.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 1700 жителей Ленобласти нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Фото: Правительство Ленобласти