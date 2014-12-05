Свыше 1700 жителей Ленобласти нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Ленинградской области завершился второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В результате мероприятия работу обрели свыше 1700 жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Чаще всего участники ярмарки выбирали работу слесаря, кладовщика, клепальщика, инженера-конструктора, финансового консультанта, специалиста по закупкам, машиниста котлов, транспортерщика, почтальонов, бухгалтера.
На данный момент в Ленобласти проживает более 3 тыс. безработных, которые стоят на учёте в службе занятости. Судя по вакансиям портала "Работа России", работодатели региона нуждаются в 52 тыс. специалистов.
Ранее мы сообщили о том, что завод по переработке отходов "Островский" построят в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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