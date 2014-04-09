Умер глава Приморского района Алексей Никоноров

Он скончался на 52 году жизни.

В эту субботу, 22 марта, стало известно о смерти главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексея Никонорова. Он скончался после тяжёлой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Никонорова. В своём обращении глава региона отметил, что Никоноров был талантливым руководителем и организатором, который внес значительный вклад в развитие Приморского района.

Под руководством Алексея Никонорова в Приморском районе уделялось особое внимание благоустройству, созданию комфортных общественных пространств и развитию транспортной инфраструктуры. Его работа была направлена на повышение качества жизни жителей района и решение актуальных социально-экономических задач.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что скончалась актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района Петербурга