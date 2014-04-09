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Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина
Сегодня, 11:59
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Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина

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Народной артистке РСФСР было 85 лет.

Скончалась актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. О смерти в своём Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина"

Андрей Малахов

Известно, что Голубкиной ранее диагностировали злокачественное заболевание системы крови — это неизлечимый диагноз. И присвоили паллиативный статус — когда болезнь уже нельзя вылечить и можно только облегчить боль. Последнее время актриса передвигалась в инвалидном кресле. За артисткой присматривала сиделка. 

Дебютом Голубкиной стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" 1962 года. Именно тогда об актрисе узнала вся страна.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Москве во время тренировки умер боксёр-чемпион Павел Котов.

Фото: Лариса Голубкина / кадр из фильма "Гусарская баллада"

Теги: гусарская баллада, лариса голубкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Происшествия, Картина дня,

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