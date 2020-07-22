В Москве во время тренировки умер боксёр-чемпион Павел Котов

Мастер спорта СССР по боксу скончался на 65-м году жизни.

В пятницу, 21 марта, стало известно о смерти известного боксера, мастера спорта СССР Павла Котова. Ему было 64 года. О трагическом событии сообщила Федерация бокса России в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, Котов почувствовал себя плохо во время тренировки в зале для бокса и потерял сознание. Прибывшие медики не смогли его спасти. Предположительной причиной смерти называют сердечный приступ, однако официальные данные пока не подтверждены.

Федерация бокса России выразила глубокие соболезнования родным и близким Павла Котова. В заявлении организации подчеркивается, что Котов был не только выдающимся спортсменом, но и наставником, который внес значительный вклад в развитие бокса. Он был трёхкратным чемпионом Москвы, финалистом Кубка СССР, а также победителем и призёром многочисленных всесоюзных и международных турниров. В последние годы он руководил клубом "Здоровая нация" в спорткомплексе "Крылья Советов", где тренировал молодых спортсменов и делился своим опытом.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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Фото: Федерация бокса России