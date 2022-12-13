Петербург примет около 600 тысяч гостей за все майские праздники

Большинство туристов приезжают в город на Неве из Москвы и Подмосковья.

В период майских праздников Петербург готовится принять около 600 тысяч туристов. Об этом сообщил председатель городского Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передают в ТАСС.

Чиновник добавил, что в этом году выходные короче, чем в 2022 году, поэтому этот показатель можно назвать высоким для начала летнего туристического сезона. Обычно в Северной столице гости проводят около трех дней. Самое большое количество туристов в мае ожидается на День Победы.

По словам Корнеева, большинство туристов приезжают в город на Неве из Москвы и Подмосковья. Кроме того, Петербург пользуется спросом у путешественников с Урала и Сибири.

По итогам прошлого года Петербург принял более 8 млн человек, что почти на 33 процента больше, чем два года назад.

Ранее на Piter.tv: до 7 мая по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта.

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