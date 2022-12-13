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До 7 мая по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта
Сегодня, 13:19
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До 7 мая по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта

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Специалисты приведут в порядок дорожное покрытие. 

Движение транспорта по Московскому шоссе ограничат в начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района. 

Ограничения введут в период с 1 по 7 мая. На шоссе будут проводиться ремонтные работы. Специалисты приведут в порядок дорожное покрытие. 

Речь идет об участке от развязки М-11 до административной границы города. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: в шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, московское шоссе, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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