До 7 мая по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта

Специалисты приведут в порядок дорожное покрытие.

Движение транспорта по Московскому шоссе ограничат в начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

Ограничения введут в период с 1 по 7 мая. На шоссе будут проводиться ремонтные работы. Специалисты приведут в порядок дорожное покрытие.

Речь идет об участке от развязки М-11 до административной границы города. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: в шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение.

Фото: Piter.tv