В шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение

С 29 апреля по 8 мая в Петроградском районе введут ограничения движения по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

С 29 апреля в Петербурге перекроют движение в шести районах. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 29 апреля по 8 мая в Петроградском районе введут ограничения движения по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

В Центральном районе до 4 мая ограничат проезд по набережной Обводного канала от Атаманской улицы до Днепропетровской улицы. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. до 5 мая перекроют движение по Новгородской улице в направлении от улицы Моисеенко к Кирочной улице, а до 8 мая будет ограничен проезд по перекрестку Новгородской улицы и Дегтярного переулка. Объезд предусмотрен по Дегтярному переулку, улице Моисеенко, Новгородской улице, улице Красного Текстильщика и Кирочной улице. Там будут прокладывать инженерные сети.

До 8 октября ограничат движение транспорта у дома 60 по улице Некрасова в направлении от Греческого проспекта к Фонтанной улице и у дома 10 по Греческому проспекту в направлении от 9-й Советской улицы к улице Некрасова. Там разместят пешеходную галерею.

В Адмиралтейском районе до 9 мая перекроют Большой Казачий переулок от Гороховой улицы до Малого Казачьего переулка. Там с конца марта идет строительство временного газопровода на участке от Гороховой улицы до Загородного проспекта. Завершить работы должны 18 мая. Перекрытие можно будет объехать по Гороховой улице, набережной Фонтанки и Малому Казачьему переулку. До 10 мая ограничат проезд по Бугровскому путепроводу в составе проспекта Культуры. Специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие.

В Калининском районе на проспекте Луначарского добавят ограничений из-за работ по прокладке кабельной линии, которые ведутся с 8 апреля. С 29 апреля по 18 мая ограничат движение по проспекту Луначарского от улицы Руставели до улицы Черкасова. До 15 июня там также ограничен проезд по улице Руставели у проспекта Луначарского. Завершить же работы должны 5 октября.

В Красногвардейском районе на Большой Пороховской улице 29 апреля стартует ремонт трамвайных путей на участке от Среднеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков, который продлится до 9 мая. До 4 мая из-за работ на этом отрезке Большой Пороховской улицы ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.tv

