За первые полгода 2021 Петербург посетили 184 тыс. иностранных туристов

В топ-5 стран, из которых приезжают гости, вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ.

В воскресенье, 5 сентября, стало известно, что за первые шесть месяцев Петербург посетило 184 тыс. иностранных туристов. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в беседе с "Фонтанкой".

В топ-5 стран, из которых приезжают гости, вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ. В настоящее время в Россию открыт въезд гражданам 59 стран.

Из общего турпотока в Петербург число туристов из других стран составило 7%. В общей сложности в Северной столице побывало 2,6 млн туристов. Однако это в восемь раз меньше, чем было до пандемии.

По сравнению с прошлым годом за аналогичный период поток туристов был в 3 раза больше, но в 2019 году на 1,6 раз меньше, когда в городе побывало 1,5 млн иностранных гостей.

Ранее петербуржцы застряли в Турции из-за сбоя в рейсах авиакомпании "Северный ветер".

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