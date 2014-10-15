Петербуржцы застряли в Турции из-за сбоя в рейсах авиакомпании "Северный ветер"

Отпуск в турецком Даламане закончился для некоторых туристов ночевкой на чемоданах. Клиенты авиакомпании "Северный ветер" застряли в чужой стране из-за сбоя в расписании. Об этом сообщает "Фонтанка".
Самолет из Даламаны в Пулково должен был отправиться около полуночи. Судя по табло "Северного ветра", вылет отложили на 15 часов.
С пассажирами никто не общается, проблему не решают.
Рассказали туристы
Та же ситуация наблюдается в Пулково, где пассажиры коротают время с билетами в Анталью. В турецкую страну их должен был доставить самолет той же авиакомпании. Однако вылет с 8 часов утра сдвинули на 15:00.
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Фото: pexels.com
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