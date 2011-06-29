Рейсы будут доступны путешественникам два раза в неделю.

Со 2 сентября авиакомпания "Smartwings" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Прагу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы будут доступны путешественникам два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Вылет из Праги состоится в 11:20, прилет в Петербург – 14:40. Вылет же из Петербурга – в 15:30, в Прагу самолет прилетает в 17:00. Время расписания указано местное.

В пресс-службе аэропорта напоминают об эпидемиологических правилах, с которыми стоит ознакомиться перед перелетом.

Также авикомпания возобновила прямые рейсы из Петербурга в турецкий город Измир. Рейс будет осуществляться также два раза в неделю.

Фото: Piter.tv