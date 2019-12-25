Авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир

Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

С 1 сентября авиакомпания "SunExpress" возобновит прямые рейсы из Петербурга в турецкий город Измир. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейс будет доступен путешественникам два раза в неделю – по средам и воскресеньям в 21:05. В обратном направлении – по четвергам и понедельникам в 02:00, прибытие в Измир – в 05:50. Время расписания указано местное.

Ранее стало известно, что в июне аэропорт Пулково обслужил более 50 тыс. пассажиров рейсов Петербург-Турция.

Фото: Piter.tv