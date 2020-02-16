В июне аэропорт Пулково обслужил более 50 тыс. пассажиров рейсов Петербург-Турция

Количество рейсов в Турцию в сутки увеличится до 10-12.

В июне этого года аэропорт Пулково обслужил 53 000 пассажиров и 182 авиарейса Петербург-Турция. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы". Сотрудники аэропорта заявили, что с июля по август количество рейсов в Турцию в сутки увеличится до 10-12.

В настоящее время из Пулково прямыми рейсами можно улететь в Анталью, Бодрум, Стамбул и Даламан. В пресс-службе рассказали, что с 22 июля авиакомпания "Pegasus Airlines" начнет осуществлять прямые рейсы в Стамбул два раза в неделю. В сентябре возобновить прямые рейсы в Измир планирует авиакомпания "SunExpress".

Напомним, из-за распространения новых штаммов коронавирусом власти Турции приостановили авиасообщения с Бангладешем, Бризилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР. В Пулково же возобновились полеты в Турцию.

Фото: Piter.tv