Из Пулково отправились первые рейсы в Турцию

Купить билет можно будет только в рамках турпакета.

Из Пулково возобновились полеты в Турцию. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Авиакомпания AZUR AIR будет осуществлять ежедневные чартерные рейсы в Анталью. Кроме того, чартеры запустила Nordwind Airlines. Несколько раз в неделю будет летать "Россия" — первые рейсы намечены 22,24 и 26 июня. С 23 июня к ним присоединится Royal Flight.

После 1 июля регулярно в Стамбул пассажиров будут возить Turkish Airlines и Nordwind Airlines.

Ранее стало известно о том, что россияне отказываются от отечественных курортов в пользу Турции.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково