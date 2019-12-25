Турция приостанавливает авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса

Авиасообщение будет приостановлено с шестью странами.

Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с некоторыми странами из-за распространения новых штаммов коронавирусом. Речь идет. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

Отмечается, что авиасообщение с 1 июля будет приостановлено с Бангладешем, Бризилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР. Запретят с начала июля прямые рейсы из этих стран.

Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней, - говорится в сообщении.

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