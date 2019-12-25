В МВД напомнили, что фотография паспорта не может заменить бумажный вариант

В полиции объяснили, как снимок паспорта в гаджете может помочь гражданину.

Фотография паспорта российского гражданина в мобильном устройстве может быть полезна, так как поможет человеку в некоторых ситуациях, однако заменить бумажный вариант основного документа она не может, так как в реальности не имеет юридического значения. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель Управления информации и общественных связей МВД России по столице, полковник российских правоохранительных органов Владимир Васенин. Эксперт заметил, что снимок можно показать сотруднику полиции для того, чтобы он мог оперативнее установить личность.

Фотография паспорта не может заменить бумажный вариант, так как она не имеет юридического значения. Юридическое значение имеет именно сам оригинал документа, который выдается гражданину. Владимир Васенин, полковник МВД

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Фото: Telegram / ТАСС