Россиянин Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира

Лыжник обошел именитых спортсменов из Норвегии.

Российский лыжник Александр Терентьев победил в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в финском городе Рука.

Терентьев преодолел дистанцию за две минуты и 31,9 секунды. Пьедестал 22-летний россиянин разделил с двумя норвежцами — трехкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и чемпионом мира Эриком Вальнесом.

Терентьев впервые в карьере завоевал медаль на этапе Кубка мира. В его активе есть две золотые медали Универсиады-2019 в Красноярске.

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Видео: YouTube / Trener Sharapov