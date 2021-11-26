Емельяненко и Сантос провели дуэль взглядов

Сражение между россиянином и бразильцем пройдет 27 ноября.

Российский боец ММА Александр Емельяненко и бразильский спортсмен Марсио Сантос провели дуэль взглядов. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Fight Nights. Оно состоялось в рамках промоушена в Сыктывкаре. По завершению битвы взглядов оппоненты мирно разошлись, пожав друг другу руки.

Напомним, что борьба запланирована на 27 ноября. На счету 40-летнего Емельяненко-младшего в профессиональной карьере записано 28 побед, 8 поражений и одна ничья. В активе 32-летнего бразильца значится 22 боя в профессиональных ММА. Он одержал 15 побед, 6 поражений и одну ничью).

Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью.

Фото и видео: YouTube / Fight Nights.