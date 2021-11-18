Мухумат Вахаев проведет бой с американцем Тони Джонсоном.

Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью. Отрывок с мероприятия размещен в Instagram-аккаунте промоушена турнира Absolute Championship Akhmat (АСА). Известно, что конфликт произошел между спортсменами, участвующими в соревновании в тяжелой весовой категории Тони Джонсоном и Мухуматом Вахаевым.

Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке. Тони Джонсон, американский боец

Российский представитель нанес несколько ударов оппоненту после этих слов. Инцидент произошел в преддверии совместного поединка. Драку остановили организаторы и сторонники спортсменов. Бой запланирован на 19 ноября. Он состоится в рамках ACA 132 в Минске. На данный момент на счету чеченца записано десять побед, четыре поражения и одна ничья. У американца - 15 побед, пять поражений и одна ничья.

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Фото и видео: Instagram / aca_mma

