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Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью

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Мухумат Вахаев проведет бой с американцем Тони Джонсоном.

Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью. Отрывок с мероприятия размещен в Instagram-аккаунте промоушена турнира Absolute Championship Akhmat (АСА). Известно, что конфликт произошел между спортсменами, участвующими в соревновании в тяжелой весовой категории Тони Джонсоном и Мухуматом Вахаевым.

Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке.

Тони Джонсон, американский боец

Российский представитель нанес несколько ударов оппоненту после этих слов. Инцидент произошел в преддверии совместного поединка. Драку остановили организаторы и сторонники спортсменов. Бой запланирован на 19 ноября. Он состоится в рамках ACA 132 в Минске. На данный момент на счету чеченца записано десять побед, четыре поражения и одна ничья. У американца - 15 побед, пять поражений и одна ничья.

Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере.

Фото и видео: Instagram / aca_mma
 

Теги: aca, мухумат вахаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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