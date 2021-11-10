Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере

Спортсмен поделился в соцсетях личным видео.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в профессиональной карьере. Ролик звезда разместила в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Он продемонстрировал видео после изнурительной тренировки, которое боец записал перед встречей с Джастином Гэтжи.

Вот так я готовился к последнему бою, зная, что это мой последний бой, я выжимал максимум. подпись поста

Напомним, что в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 в третий раз в карьере защитил титул чемпиона. Спортсмен заставил оппонента Джастина Гэтжи сдаться. Сразу после этого россиянин объявил о завершении карьеры. За все время своей деятельности спортсмен реализовал 29 побед при нуле поражений.

Боец Нурмагомедов высказался о своей шутке про избиение в московском метро.

Фото и видео: Instagram / @khabib_nurmagomedov