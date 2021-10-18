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Боец Нурмагомедов высказался о своей шутке про избиение в московском метро

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В начале октября трое дагестанцев избили в метро мужчину, который заступился за девушку.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою публикацию в социальной сети Instagram о Коноре Макгрегоре и избиении пассажира в московском метро. Своим мнением по данной ситуации он поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе спортсмен выложил в соцсеть фото ирландца со словами как бы от лица последнего: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Таким образом Нурмагомедов отозвался о потасовке в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

Это был больше подкол. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок.

Хабиб Нурмагомедов, российский боец

Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении находящихся в вагоне. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших задержали при выходе из метро. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Все трое были арестованы. 

Ранее Нурмагомедов поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов.

Видео: Telegram / Пул N3

Теги: избиение в вагоне метро, роман ковалев, хабиб нурмагомедов, шутка
Категории: Новости России, Лента новостей,

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