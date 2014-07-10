Задержание подозреваемых в избиении пассажира в метро в Москве попало на видео

Хулиганов задержали около станции "Первомайская"

Пресс-служба МВД опубликовала видео задержания трех мужчин, которые подозреваются в нападении на пассажира в метро Москвы.

Злоумышленникам удалось покинуть станцию, однако вскоре их задержали. Один из молодых людей попытался оказать сопротивление.

По данным столичного ГУ МВД, инцидент произошел 4-го октября в вагоне электропоезда, который следовал станции "Измайловская" до станции "Первомайская". Трое мужчин начали беспричинно приставать к пассажирам, угрожать и оскорблять их. Одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, хулиганы жестоко избили и скрылись с места.

Подозреваемыми оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.

Видео: МВД РФ