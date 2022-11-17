В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские задержали дебошира, угрожавшего светошумовым пистолетом пассажирам метро после конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина начал ругаться с женщиной, которая случайно задела его ногой. Остальные пассажиры стали за нее заступаться.

Когда поезд прибыл на станцию "Кантемировская", мужчина нанес своим оппонентам несколько ударов. Затем он направил оружие в сторону одного из пассажиров и сбежал.

Личность подозреваемого оперативно установили и задержали в городе Домодедово. Полицейские изъяли у него пистолет. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчину арестовали.

Ранее на Пироговской набережной пассажир Porsche угрожал ножом водителю Audi.

Видео: официальный представитель МВД Ирина Волк