Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ

Движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Собянина, оставшиеся участки линии готовы на 90%. Он продемонстрировал на схеме будущую линию и указал, о каких участках идет речь.

Также мэр Москвы отметил, что в ближайшее время начнутся технические пуски отдельных участков. Движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года

Ранее Собянин заявил, что метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году.

Видео: Telegram / РИА Новости