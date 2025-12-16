Пассажир Porsche угрожал ножом водителю Audi на Пироговской набережной

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 22 июня в Выборгском районе Петербурга произошёл дорожный конфликт, переросший в серьёзное правонарушение. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 22:20 на пересечении Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева пассажир автомобиля Porsche вышел из машины и, угрожая ножом, повредил автомобиль Audi, за рулём которого находился 29-летний водитель.

После совершения агрессивных действий водитель и пассажир Porsche скрыся с места происшествия. В результате оперативных действий сотрудники полиции задержали подозреваемых. В 00:30 у дома 8 по улице Академика Байкова были задержаны 32-летний водитель и 28-летний пассажир Porsche.

Обоих мужчин доставили в отдел полиции. В отношении агрессоров составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), они помещены в специальное помещение для административно задержанных лиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан директор госучреждения по подозрению в получении взяток на 12 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти