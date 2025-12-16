В Петербурге задержан директор госучреждения по подозрению в получении взяток на 12 млн рублей

Чиновник получал вознаграждение не только в виде денежных средств, но и в форме строительных материалов и оборудования, которые использовал для строительства своего загородного дома.

В Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ совместно с региональным УФСБ задержали 56-летнего директора государственного учреждения. Эта организация отвечает за содержание и эксплуатацию объектов мелиоративной системы города, включая каналы и гидротехнические сооружения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный подозревается в получении взяток от представителей коммерческих организаций с 2022 года. Взятки предоставлялись за беспрепятственное заключение государственных контрактов и покровительство при их исполнении. По оперативным данным, размер незаконного вознаграждения превысил 12 миллионов рублей.

Полицейские выяснили, что между учреждением, возглавляемым задержанным, и аффилированными подрядными фирмами заключались договоры на очистку каналов и ликвидацию засоров. Однако значительная часть работ фактически не выполнялась, несмотря на полную оплату из бюджетных средств. Чиновник получал вознаграждение не только в виде денежных средств, но и в форме строительных материалов и оборудования, которые использовал для строительства своего загородного дома. Для конспирации поставки оформлялись на близких родственников, включая его супругу и зятя.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время проводятся обыски, изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования. Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды коррупционной деятельности и возможных соучастников.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти